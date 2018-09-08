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Владислав Радимов: показали пацанам блокадные кадры. 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет
"Страх был сперва, не без этого. Да и тяжеловато на тренерскую скамейку после годового перерыва. Так еще и весь мир смотрит на Радима: проиграет "Зенит-2" – ядерная война начнется.
Короче: "Расклад перед боем не наш, но мы будем играть! Держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять!" Но у Высоцкого-то – двое против восьми. А у нас – 11 против 11! Значит, шансы, верняк, равны.
Плюс за спиной – тренерский штаб дубля, помощь Анвера Конеева – по стандартам, Кости Лобова – с разминкой… Костя Зырянов святой воды прислал – на тренировке быть не получилось. Друзья, близкие и болельщики "Зенита-2" – на трибунах. Тылы прикрыты!
Что касается игроков – молодцы же! Волю в кулак – и отыгрались, 2:2! Значит, есть у них будущее, мужички! Сегодня на установке показали пацанам блокадные кадры – 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет! Нас не сломить! Мы ж не слабаки какие! Четыре года, что проработал в "Зените-2", на игре пронеслись за 90 минут", – написал Радимов в инстаграме.
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Страх был сперва, не без этого. Да и тяжеловато на тренерскую скамейку после годового перерыва. Так еще и весь мир смотрит на Радима: проиграет Зенит 2 – ядерная война начнется ??? Короче, «расклад перед боем не наш, но мы будем играть! Держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять!» Но у Высоцкого-то - двое против восьми. А у нас – 11 против 11! Значит, шансы, верняк, равны-) Плюс, за спиной, – тренерский штаб дубля, помощь Анвера Конеева – по стандартам, Кости Лобова – с разминкой… Костя Зырянов святой воды прислал – на тренировке быть не получилось. Друзья, близкие и болельщики Зенит 2 – на трибунах. Тылы прикрыты! ? Что касается игроков - молодцы же! Волю в кулак – и отыгрались, 2:2! Значит, есть у них будущее, мужички! ? P.S. Сегодня на установке показали пацанам блокадные кадры - 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет! Нас не сломить! Мы ж не слабаки какие! P.P.S. Четыре года, что проработал в Зените-2, на игре пронеслись за 90 минут -))) #зенит2химки #вспомнитьвсё #гнисвоюлинию #ребятаснашегодвора #атакаитолькоатака
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