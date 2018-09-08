Владислав Радимов: показали пацанам блокадные кадры. 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет

Владислав Радимов после матча "Зенита-2" в 10-м туре Олимп-ФНЛ с "Химками" (2:2) поделился мнением о возвращении в петербургскую команду."Страх был сперва, не без этого. Да и тяжеловато на тренерскую скамейку после годового перерыва. Так еще и весь мир смотрит на Радима: проиграет "Зенит-2" – ядерная война начнется.Короче: "Расклад перед боем не наш, но мы будем играть! Держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять!" Но у Высоцкого-то – двое против восьми. А у нас – 11 против 11! Значит, шансы, верняк, равны.Плюс за спиной – тренерский штаб дубля, помощь Анвера Конеева – по стандартам, Кости Лобова – с разминкой… Костя Зырянов святой воды прислал – на тренировке быть не получилось. Друзья, близкие и болельщики "Зенита-2" – на трибунах. Тылы прикрыты!Что касается игроков – молодцы же! Волю в кулак – и отыгрались, 2:2! Значит, есть у них будущее, мужички! Сегодня на установке показали пацанам блокадные кадры – 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет! Нас не сломить! Мы ж не слабаки какие! Четыре года, что проработал в "Зените-2", на игре пронеслись за 90 минут", – написал Радимов в инстаграме.