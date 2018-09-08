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Владислав Радимов: показали пацанам блокадные кадры. 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет

Владислав Радимов после матча "Зенита-2" в 10-м туре Олимп-ФНЛ с "Химками" (2:2) поделился мнением о возвращении в петербургскую команду.

"Страх был сперва, не без этого. Да и тяжеловато на тренерскую скамейку после годового перерыва. Так еще и весь мир смотрит на Радима: проиграет "Зенит-2" – ядерная война начнется.

Короче: "Расклад перед боем не наш, но мы будем играть! Держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять!" Но у Высоцкого-то – двое против восьми. А у нас – 11 против 11! Значит, шансы, верняк, равны.

Плюс за спиной – тренерский штаб дубля, помощь Анвера Конеева – по стандартам, Кости Лобова – с разминкой… Костя Зырянов святой воды прислал – на тренировке быть не получилось. Друзья, близкие и болельщики "Зенита-2" – на трибунах. Тылы прикрыты!

Что касается игроков – молодцы же! Волю в кулак – и отыгрались, 2:2! Значит, есть у них будущее, мужички! Сегодня на установке показали пацанам блокадные кадры – 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет! Нас не сломить! Мы ж не слабаки какие! Четыре года, что проработал в "Зените-2", на игре пронеслись за 90 минут", – написал Радимов в инстаграме.

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Страх был сперва, не без этого. Да и тяжеловато на тренерскую скамейку после годового перерыва. Так еще и весь мир смотрит на Радима: проиграет Зенит 2 – ядерная война начнется ??? Короче, «расклад перед боем не наш, но мы будем играть! Держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять!» Но у Высоцкого-то - двое против восьми. А у нас – 11 против 11! Значит, шансы, верняк, равны-) Плюс, за спиной, – тренерский штаб дубля, помощь Анвера Конеева – по стандартам, Кости Лобова – с разминкой… Костя Зырянов святой воды прислал – на тренировке быть не получилось. Друзья, близкие и болельщики Зенит 2 – на трибунах. Тылы прикрыты! ? Что касается игроков - молодцы же! Волю в кулак – и отыгрались, 2:2! Значит, есть у них будущее, мужички! ? P.S. Сегодня на установке показали пацанам блокадные кадры - 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет! Нас не сломить! Мы ж не слабаки какие! P.P.S. Четыре года, что проработал в Зените-2, на игре пронеслись за 90 минут -))) #зенит2химки #вспомнитьвсё #гнисвоюлинию #ребятаснашегодвора #атакаитолькоатака

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Теги: Радимов Зенит-2
Сегодня, 00:41
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3
(0)
№3 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 01:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Почему бы не выделить пару сотен миллионов на Зенит-2? А то че они в самой жопе.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: nikolaSP москва (Сегодня, 00:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Радимову книги нужно писать
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Забухал на радостях, что на просрали, как обычно.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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