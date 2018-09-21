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Профсоюз футболистов: готовим иски - возможно получиться выбить из "Тосно" долги

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал о ситуации с банкротством "Тосно".

"В данный момент готовим иски к компании Fort Group, которая финансировала "Тосно". Они поступили непорядочно. Имея средства для погашения долгов, люди просто закрыли команду. Было бы логично сначала рассчитаться с игроками, а потом тихо уйти.

Профсоюз считает, что компания должна отвечать за свои действия, поскольку клуб полностью принадлежал и управлялся этой компанией. Уверен, шансы у нас есть.

Если получится, прецедент будет серьезным, потому что ранее фирмам удавалось уходить от субсидиарной ответственности, как той же "Жемчужине" и ее учредителям, например", - сказал Зотов.
Теги: Тосно
Сегодня, 08:52
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 09:23) #
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Чего??? frowning тут редактор есть?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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