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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Рязанцев: был один вариант с клубом из Турции
Полузащитник "Химок" Александр Рязанцев рассказал, почему выбрал подмосковный клуб местом работы в текущем сезоне.
– Почему вы сделали выбор в пользу "Химок"?
– Я ждал предложения от одного из клубов премьер-лиги. В процессе переговоров решались вопросы, но чего-то постоянно не хватало. Трансферное окно уже закрылось, но я, находясь в статусе свободного агента, еще имел время для подписания контракта. "Химки" выбрал потому, что это рядом с домом (Рязанцев родился в Москве. – Прим). На данный момент для меня это самый комфортный вариант.
– О предложении из РПЛ вы уже сказали, а выходили ли на вас зарубежные клубы?
– Да, был один вариант с клубом из Турции. Но у них начались проблемы, связанные с курсом лиры. В конечном итоге команда, с которой я вел переговоры, вообще отказалась от трансферов в целом.
– В итоге вы – игрок "Химок". Какие цели ставите пред собой в этой команде?
– Помочь "Химкам" выйти в премьер-лигу. Что касается личных целей, то это получение практики и выход на свой уровень.
– То есть, вы еще рассчитываете поиграть в РПЛ?
– Да, конечно.
Sportbox
– Почему вы сделали выбор в пользу "Химок"?
– Я ждал предложения от одного из клубов премьер-лиги. В процессе переговоров решались вопросы, но чего-то постоянно не хватало. Трансферное окно уже закрылось, но я, находясь в статусе свободного агента, еще имел время для подписания контракта. "Химки" выбрал потому, что это рядом с домом (Рязанцев родился в Москве. – Прим). На данный момент для меня это самый комфортный вариант.
– О предложении из РПЛ вы уже сказали, а выходили ли на вас зарубежные клубы?
– Да, был один вариант с клубом из Турции. Но у них начались проблемы, связанные с курсом лиры. В конечном итоге команда, с которой я вел переговоры, вообще отказалась от трансферов в целом.
– В итоге вы – игрок "Химок". Какие цели ставите пред собой в этой команде?
– Помочь "Химкам" выйти в премьер-лигу. Что касается личных целей, то это получение практики и выход на свой уровень.
– То есть, вы еще рассчитываете поиграть в РПЛ?
– Да, конечно.
Sportbox
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