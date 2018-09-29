Александр Рязанцев: был один вариант с клубом из Турции

Полузащитник "Химок" Александр Рязанцев рассказал, почему выбрал подмосковный клуб местом работы в текущем сезоне.– Я ждал предложения от одного из клубов премьер-лиги. В процессе переговоров решались вопросы, но чего-то постоянно не хватало. Трансферное окно уже закрылось, но я, находясь в статусе свободного агента, еще имел время для подписания контракта. "Химки" выбрал потому, что это рядом с домом (Рязанцев родился в Москве. – Прим). На данный момент для меня это самый комфортный вариант.– Да, был один вариант с клубом из Турции. Но у них начались проблемы, связанные с курсом лиры. В конечном итоге команда, с которой я вел переговоры, вообще отказалась от трансферов в целом.– Помочь "Химкам" выйти в премьер-лигу. Что касается личных целей, то это получение практики и выход на свой уровень.– Да, конечно.