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"Чемпионат": афинский АЕК хочет выкупить контракт Марко Николича у ЦСКА
Сафонов: хочу извиниться перед всеми болельщиками, кто был сегодня на стадионе, кто за нас болел
Стало известно количество зрителей, посетивших матч сборной России с Нигерией
1
Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче, перервав серию из 8 побед кряду
26
Сборная Нигерии сравняла счет в матче с Россией
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Португалия - Испания. 8 июня 2025 22:00
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