По информации Metaratings, нападающий «Химок» Антон Заболотный входит в шорт-лист «Спартака» на усиление атакующей линии. Руководство красно-белых продолжает прорабатывать варианты среди российских игроков, способных укрепить позицию центрального нападающего.
Напомним, что Антон Заболотный, будучи свободным агентом, перешёл в «Химки» этим летом из ЦСКА. В прошедшем сезоне он принял участие в 31 матчах, забив 6 мячей и отдав 6 голевых передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 33-летнего форварда составляет 750 тысяч евро.
Metaratings: "Спартак" может подписать Заболотного
Экс-форвард ЦСКА и «Зенита» Антон Заболотный рассматривается в числе потенциальных кандидатов для усиления нападения «Спартака».
Фото: ФК "Химки"