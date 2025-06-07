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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Чехия
2 - 0 2 0
ЧерногорияЗавершен
Норвегия
3 - 0 3 0
ИталияЗавершен
Уэльс
3 - 0 3 0
ЛихтенштейнЗавершен
Гибралтар
0 - 7 0 7
ХорватияЗавершен
Северная Македония
1 - 1 1 1
БельгияЗавершен
Эстония
1 - 3 1 3
ИзраильЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Болгария
2 - 2 2 2
КипрЗавершен
Россия
1 - 1 1 1
НигерияЗавершен
Люксембург
0 - 1 0 1
СловенияЗавершен
Косово
5 - 2 5 2
АрменияЗавершен
Венгрия
0 - 2 0 2
ШвецияЗавершен
Ирландия
1 - 1 1 1
СенегалЗавершен
Польша
2 - 0 2 0
МолдоваЗавершен
Шотландия
1 - 3 1 3
ИсландияЗавершен

Германия - Франция. 8 июня 2025 16:00

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 Лига Наций УЕФА

Матч за 3 место
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Германия - Франция?


	



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