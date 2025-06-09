"Вот даже взять экипировку. У нас на одной ноге оказывалась белая гетра, на другой – голубая. Мы сами занимались своими бутсами в отличие от того, как это было устроено в "Порту". Разница в организации была колоссальной, сейчас уже наверняка нет такой пропасти", - цитирует Манише "Чемпионат".
Манише перешел в московское "Динамо" из "Порту" летом 2005 года за 16 миллионов евро, а покинул московский клуб в августе 2006 года, перейдя в мадридский "Атлетико" за 9 миллионов евро. Португалец провел за бело-голубых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Манише объявил о завершении карьеры профессионального футболиста летом 2011 года.
Манише является обладателем трофея Лиги чемпионов УЕФА, чемпионом Англии, Италии, а также двухкратным чемпионом Испании.
"На одной ноге оказывалась белая гетра, на другой – голубая". Манише - о проблемах "Динамо" в 2005 году
Экс-игрок московского "Динамо" Манише рассказал о проблемах в российском футболе.
Фото: "СЭ"