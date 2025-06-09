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В "Зените" сообщили о планах на тренерский штаб в новом сезоне

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб планирует сохранить текущий тренерский штаб.
Фото: ФК "Зенит"
— Тренерский штаб останется без изменений: правдива ли эта информация?

— С возможным дополнением, — цитирует Медведева «Спорт день за днём».

Напомним, что в прошедшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял вторую строчку в чемпионате России, набрав 66 очков. В Кубке России подопечные Сергея Семака проиграли по сумме двух матчей ЦСКА в финале пути РПЛ (2:0, 0:2, пенальти — 3:4).

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