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Источник: ЦСКА начал переговоры с Альмейдой. Личка рассматривается как альтернатива

ЦСКА рассматривает Матиаса Альмейду в качестве основного кандидата на пост главного тренера после ухода Марко Николича.
Фото: Global look press
По информации журналиста Карпова ЦСКА начал переговоры с бывшим наставником АЕКа Матиасом Альмейдой. Аргентинец считается приоритетной кандидатурой: он обладает опытом работы в Европе и Латинской Америке, завоевывал трофеи и, по мнению руководства клуба, способен выстроить контакт с легионерами.

В сезоне-2022/23 Альмейда оформил золотой дубль с АЕКом в чемпионате и Кубке Греции. Всего под его руководством команда провела 134 матча, в которых добилась 80 побед, 24 раза сыграла вничью и 30 раз проиграла.

Альтернативным вариантом считается Марцел Личка, который хорошо знаком с РПЛ и настроен доказать состоятельность после ухода из «Динамо». Также в резервном списке остаются российские тренеры — Березуцкие, Игнашевич, Гусев. Но приоритет у армейцев — приглашение сильного иностранного специалиста. Решение должно быть принято в ближайшее время, так как пауза между сезонами минимальна.

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