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Николай Писарев: у "Урожая" есть бюджет, а задача - выйти в ФНЛ

Спортивный директор "Урожая" Николай Писарев рассказал, что перед клубом стоит задача выйти в Футбольную национальную лигу.

- Среди болельщиков бытует мнение, что как и в последнее время в "Кубани" в "Урожае" проблема с финансированием. От части это подтверждается тем, что из клуба ушёл его спонсор Михаил Литвак. И те средства, которые он оставил строго ограничены. На сколько правдивы эти слухи?

- По этому поводу могу сказать, что у клуба есть бюджет, и надо жить в рамках этого бюджета. По средствам. В чём заключались ошибки прошлого руководства той же "Кубани", и многих клубов почивших к великому сожалению этим летом. И не только этим летом. Они жили не по средствам. Надо понимать, что ты имеешь, и жить в рамках этих средств. Я думаю, что руководство "Урожая" должны это понимать. И жить по средствам. В рамках того небольшого бюджета, который есть.

- Какая задача поставлена перед клубом?

- Выход в ФНЛ.

- В течении одного сезона?

- В этом сезоне она поставлена точно.

- На Ваш взгляд, с точки зрения вашей профессиональной оценки, на сколько это реально?

- А почему нет? Я видел наших соперников. Был на матче "Краснодар-3" - "Чайка". Видел нашего одного из прямых конкурентов. С ними вполне можно играть. Но задача выхода вполне реальна, и сейчас и турнирное положение, и состояние команды, и настрой и игроков и руководства, и тренерского штаба позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Да будет трудно. Да безусловно есть конкуренты, и прямые конкуренты с одними из которых у нас предстоят ближайшие матчи. Но я повторюсь, что выход в ФНЛ в этом сезоне абсолютно реален.

Rusfootball.info
Теги: Писарев Урожай
Сегодня, 17:16
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