Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:02
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (1)
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (1)
16:30
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (21)
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (21)
14:46
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (5)
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (5)
12:44
Игорь Акинфеев: для меня было честью защищать флаг своей страны, но пора уступить дорогу молодым (23)
Игорь Акинфеев: для меня было честью защищать флаг своей страны, но пора уступить дорогу молодым (23)
11:49
"Унижать тех, благодаря кому получил новый контракт, нельзя" - Черданцев раскритиковал Карреру (42)
"Унижать тех, благодаря кому получил новый контракт, нельзя" - Черданцев раскритиковал Карреру (42)
11:32
Павел Погребняк: миллионов долларов мне уже не заработать. Просто хочу побеждать с "Уралом" (4)
Павел Погребняк: миллионов долларов мне уже не заработать. Просто хочу побеждать с "Уралом" (4)
09:38
Гаджи Гаджиев: без эмоций ни в футбол не сыграешь, ни стих не напишешь. «Зениту» их не хватало (3)
Гаджи Гаджиев: без эмоций ни в футбол не сыграешь, ни стих не напишешь. «Зениту» их не хватало (3)
Николай Писарев: у "Урожая" есть бюджет, а задача - выйти в ФНЛ
Спортивный директор "Урожая" Николай Писарев рассказал, что перед клубом стоит задача выйти в Футбольную национальную лигу.
- Среди болельщиков бытует мнение, что как и в последнее время в "Кубани" в "Урожае" проблема с финансированием. От части это подтверждается тем, что из клуба ушёл его спонсор Михаил Литвак. И те средства, которые он оставил строго ограничены. На сколько правдивы эти слухи?
- По этому поводу могу сказать, что у клуба есть бюджет, и надо жить в рамках этого бюджета. По средствам. В чём заключались ошибки прошлого руководства той же "Кубани", и многих клубов почивших к великому сожалению этим летом. И не только этим летом. Они жили не по средствам. Надо понимать, что ты имеешь, и жить в рамках этих средств. Я думаю, что руководство "Урожая" должны это понимать. И жить по средствам. В рамках того небольшого бюджета, который есть.
- Какая задача поставлена перед клубом?
- Выход в ФНЛ.
- В течении одного сезона?
- В этом сезоне она поставлена точно.
- На Ваш взгляд, с точки зрения вашей профессиональной оценки, на сколько это реально?
- А почему нет? Я видел наших соперников. Был на матче "Краснодар-3" - "Чайка". Видел нашего одного из прямых конкурентов. С ними вполне можно играть. Но задача выхода вполне реальна, и сейчас и турнирное положение, и состояние команды, и настрой и игроков и руководства, и тренерского штаба позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Да будет трудно. Да безусловно есть конкуренты, и прямые конкуренты с одними из которых у нас предстоят ближайшие матчи. Но я повторюсь, что выход в ФНЛ в этом сезоне абсолютно реален.
Rusfootball.info
- Среди болельщиков бытует мнение, что как и в последнее время в "Кубани" в "Урожае" проблема с финансированием. От части это подтверждается тем, что из клуба ушёл его спонсор Михаил Литвак. И те средства, которые он оставил строго ограничены. На сколько правдивы эти слухи?
- По этому поводу могу сказать, что у клуба есть бюджет, и надо жить в рамках этого бюджета. По средствам. В чём заключались ошибки прошлого руководства той же "Кубани", и многих клубов почивших к великому сожалению этим летом. И не только этим летом. Они жили не по средствам. Надо понимать, что ты имеешь, и жить в рамках этих средств. Я думаю, что руководство "Урожая" должны это понимать. И жить по средствам. В рамках того небольшого бюджета, который есть.
- Какая задача поставлена перед клубом?
- Выход в ФНЛ.
- В течении одного сезона?
- В этом сезоне она поставлена точно.
- На Ваш взгляд, с точки зрения вашей профессиональной оценки, на сколько это реально?
- А почему нет? Я видел наших соперников. Был на матче "Краснодар-3" - "Чайка". Видел нашего одного из прямых конкурентов. С ними вполне можно играть. Но задача выхода вполне реальна, и сейчас и турнирное положение, и состояние команды, и настрой и игроков и руководства, и тренерского штаба позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Да будет трудно. Да безусловно есть конкуренты, и прямые конкуренты с одними из которых у нас предстоят ближайшие матчи. Но я повторюсь, что выход в ФНЛ в этом сезоне абсолютно реален.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.