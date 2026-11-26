- Выиграв РПЛ, "Динамо" просто обрадует огромное количество своих болельщиков.
Но лично у меня есть ощущение, что к концу сезона у команды что-то может пойти не так. Впереди зимняя пауза, посмотрим, как Шварц подготовит своих парней, - цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".
Второй круг РПЛ подопечные Сандро Шварца начнут 29 ноября выездным матчем против "Крыльев Советов". К предстоящей встрече москвичи подходят в статусе лидера чемпионата: в их активе 32 очка против 31 у ближайшего преследователя - "Зенита".