Источник: Тихонов заменит Шалимова в "Химках"

Наставник "Химок" Игорь Шалимов находится под угрозой увольнения.После первого круга "Химки" занимают в таблице первенства 12-е место. По информации источника, если Шалимов не выправит положение, "Химки" может возглавить Андрей Тихонов, недавно уволенный из "Крыльев Советов". 48-летний специалист на этой неделе побывал в офисе подмосковного клуба.