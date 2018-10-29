Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: Тихонов заменит Шалимова в "Химках"

Наставник "Химок" Игорь Шалимов находится под угрозой увольнения.

После первого круга "Химки" занимают в таблице первенства 12-е место. По информации источника, если Шалимов не выправит положение, "Химки" может возглавить Андрей Тихонов, недавно уволенный из "Крыльев Советов". 48-летний специалист на этой неделе побывал в офисе подмосковного клуба.

"Матч ТВ"
Теги: Тихонов Шалимов Химки
Сегодня, 17:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  GS  Москва (Сегодня, 18:08)
  • -1
  •  (1)
online

Всё ближе и ближе.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.