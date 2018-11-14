"Спартак-2" на глазах у Кононова разгромил "Сибирь"

"Спартак-2" разгромил "Сибирь" в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ (3:0).Отметим, что на этой встрече присутствовал новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов.22-й турБакаев, 13 (1:0). Мелкадзе, 43 (2:0). Рудковский, 65 (3:0)."Спартак-2" (Москва): Терешкин, Мамин, Петрунин, Воропаев, Гапонов, Полубояринов (Тиуб, 70), Тюнин (Бакалюк, 78), Бакаев (Рудковский, 51), Руденко (Репях, 83), Нимели, Мелкадзе."Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Курбанов, Полюткин, Макаренко, Аравин, Смирнов, Гладышев (Дудолев, 78), Галыш, Азаров, Свежов (Парфинович, 77), Киреенко.Предупреждения: Курбанов, 50. Петрунин, 53. Смирнов, 55. Тюнин, 59. Макаренко, 72. Парфинович, 83. Мелкадзе, 84. Нимели, 90+1.