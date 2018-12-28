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"Муром" заменит "Луч" в Кубке ФНЛ

"Муром", выступающий во втором дивизионе, сыграет в Кубке ФНЛ-2019 вместо "Луча".

Владивостокский клуб отказался от участия в турнире в связи с изменением плана подготовки к весенней части сезона. "Луч" выигрывал Кубок ФНЛ в 2014 году и доходил до финала в прошлом розыгрыше.

Турнир пройдет на Кипре с 8 по 21 февраля.

ФНЛ
Теги: Луч
Сегодня, 08:57
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