"Муром" заменит "Луч" в Кубке ФНЛ

"Муром", выступающий во втором дивизионе, сыграет в Кубке ФНЛ-2019 вместо "Луча".Владивостокский клуб отказался от участия в турнире в связи с изменением плана подготовки к весенней части сезона. "Луч" выигрывал Кубок ФНЛ в 2014 году и доходил до финала в прошлом розыгрыше.Турнир пройдет на Кипре с 8 по 21 февраля.