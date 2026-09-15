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Роналду может купить клуб, за который играет - источник

Криштиану Роналду может стать одним из владельцев "Аль-Насра", за который выступает с 2023 года.
Фото: Getty Images
Как пишет A Bola, португалец участвует в подготовке предложения о приобретении клуба. В консорциум также входят владелец "Милана" Джерри Кардинале и несколько бизнесменов. Роналду и Кардинале отводится ключевая роль в возможной сделке.

Для вложения капитала в структуру "Аль-Насра" каждому из пяти участников потребуется внести не менее 92 миллионов евро. В ближайшие 48 часов представители консорциума и RedBird Capital должны встретиться с руководством Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. От переговоров будет зависеть дальнейшая судьба сделки.

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