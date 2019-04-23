Главного тренера «Тамбова» сняли за первое место и поставили Григоряна. Что?

Марат Искаков потерял работу из-за того, что сделал из «Тамбова» главного претендента на выход в премьер-лигу. На его место решили поставить вандерфульного Григоряна, больше всего известного по историям с петухами и фанатами. О страшном нежелании тамбовского руководства попасть в наивысший дивизион

Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru