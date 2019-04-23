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# Команда И О
1 Тамбов 32 62
2 Сочи 32 58
3 Томь 32 57
4 Нижний Новгород 32 52
5 Авангард 31 51
6 СКА-Хабаровск 32 51
7 Шинник 32 49
8 Чертаново 32 47
9 Ротор 32 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Спартак-2 32 41
13 Луч 32 40
14 Мордовия 32 39
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Главного тренера «Тамбова» сняли за первое место и поставили Григоряна. Что?

Марат Искаков потерял работу из-за того, что сделал из «Тамбова» главного претендента на выход в премьер-лигу. На его место решили поставить вандерфульного Григоряна, больше всего известного по историям с петухами и фанатами. О страшном нежелании тамбовского руководства попасть в наивысший дивизион

Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
До конца этого сезона ФНЛ остаётся всего шесть туров. Лидирует «Тамбов» - у него преимущество перед «Сочи» в четыре очка и не самый трудный календарь. У команды потрясающие шансы на прямой выход премьер-лигу – первый, если что, в истории. До этого «Тамбов» рубился лишь в ПФЛ и ФНЛ. Только в прошлом сезоне попал в стыки, но уступил в них ныне покойному «Амкару».

Мурат Искаков возглавил «Тамбов» по ходу предсезонной подготовки, когда умчался в Армению нервозный Талалаев. И в этом сезоне команда не боролась за место в стыках – при новом тренере «Тамбов» сразу включился в борьбу за первую строчку, гарантирующую прямое попадание в премьер-лигу. И всё было неплохо большую часть сезона.

Проблемы начались уже на финише.

На неделе Искаков и его ассистент Тимур Шипшев были уволены. Президент Арсен Габуев объяснил перестановки на тренерском посту необходимостью расти:

- Решение о прекращении сотрудничества далось нелегко. Это сложный момент. Однако необходимо двигаться дальше, делать важный шаг вперед. Правильным ли он окажется, покажет время, - сказал президент.

Необходимость расти через увольнение лучшего тренера (судя по результатам) в истории «Тамбова» - настолько сильно, что даже анекдотически. В последних трёх турах команда действительно не могла выиграть (всего одно поражение!), но разве это повод снимать коуча при чрезвычайно успешном сезоне? Нет уж, такая мотивация звучит совершенно неубедительно.

Главного тренера «Тамбова» сняли за первое место и поставили Григоряна. Что?

Есть две вероятные причины рокировки, которые руководство «Тамбова» яростно отрицает. Первая – Искаков сдавал матчи. Незадолго до его отставки команда проиграла ближайшему преследователю «Сочи». Ходят слухи, этот матч показался руководство не просто странным, а подозрительным – вот и последовала реакция.

– Искакова в соцсетях заподозорили в сдаче матчей, и, якобы, он покинул клуб именно из-за этого. Действительно ли все так? - спрашивал «Спорт-Экспресс».

– Чушь какая-то. Чтобы Искаков сдавал матчи? В первый раз такое слышу, - ответил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Вторая возможная причина – Искаков отказался сливать последние игры. У «Тамбова» не самая радужная финансовая ситуация (да и нет стадиона под премьер-лигу), так что руководство клуба якобы решило отказаться от повышения в классе (от него вообще одни только проблемы). Единственный возможный вариант в данном случае – опуститься до стыковых матчей и там мужественно проиграть.

Но звучит всё это ещё более странно, чем внезапно начавший сдавать игры тренер, претендующий на выход в премьер-лигу с первого места. Если руководство так боится повышения, почему начали реагировать так поздно? Наверняка боссы «Тамбова» (если дело действительно обстоит так) о собственном нежелании выходить в РПЛ догадывались и раньше.


Так что найти адекватную причину этого решения пока не получается. Особенно, учитывая замену – ведь позвать эксцентричного Григоряна надо решиться. Но и здесь «Тамбов» не внёс ни капли ясности. Просто послушайте комментарий того же спортивного директора по этому вопросу «Спорт-Экспрессу»:

– Почему выбор пал именно на Александра Григоряна?

– Григорян длительное время проработал на «Матч ТВ» в качестве эксперта и прекрасно знает все команды.

К тому же у него есть опыт работы тренером в премьер-лиге. Для нас это важно, мы утвердили кандидатуру именно с прицелом на повышение по итогам сезона, - сказал Худяков.

Ладно ещё – опыт с «Анжи» (12 поражений в 19 матчах и наезды на собственных игроков в экспресс-интервью). Но вот работа на ТВ как причина для назначения главным тренером... В «Тамбове» явно задумали что-то недоброе.

Григорян – легенда российского футбола


Но это, конечно, ирония. Григорян фигура медийная, болельщики других команд будут в восторге от его назначения, но вот в плане футбольных достижений к нему есть вопросы. И речь не только о результатах, но и о способах общения Григоряна с подопечными.

В «Анжи» он мочил Константина Базелюка сразу же после матча и называл Журавеля мазхоистом



Таким способом Григорян пытался мотивировать молодого футболиста. Специфично, не правда ли?

Не в восторге от сотрудничества с Григоряном остался и тот же Юрченко, стоявший в том сезоне за «Анжи». Вратарь рассказывал:

– Что больше всего запомнилось? Каверзный вопрос. Одним словом могу сказать – сумбур. Нет постоянства, и нет никакой отчетности за свои действия и слова.

Однажды он якобы сломал руку. Забежал в раздевалку и начал пинать ящик с бельем. В какой-то момент он понял, что ящик ему не поддается, поэтому ударил его кулаком.

Потом он вызвал себе доктора, а тот зафиксировал перелом. Все посмеялись, потому что главному тренеру неуместно так себя вести при команде.

– Поэтому он так часто и меняет клубы?

– Если говорить начистоту… Мало кто знает, что у нас был легкий конфликт, в котором я пошел против Григоряна. Из-за этого меня убрали из команды. Я высказал мнение, что с этим человеком мы не добьемся поставленных целей и просто утонем, - рассказывал Юрченко.

А сам Григорян таким образом подытоживал итоги сезона для «Анжи» после поражения от ЦСКА



В ФНЛ у Григоряна было ещё задорнее – он метался между двумя дальневосточными клубами (СКА и «Луч-Энергия»), за что и те, и другие болельщики принципиальных соперников его не взлюбили. И устраивали всякого рода акции. Например, кидались в Григоряна петухом.



Сам тренер страшно обижался на такие выходки и грозил фанатам тем, что уже обратился в ФСБ.

Короче говоря, Григорян охотно поддержал уровень абсурда.

Год назад Григорян был уволен из «Луча». После этого он работал в женском футболе, но больше светился на телевидении. В своей манере Григорян периодически отжигал. Например:

– Вы даже не представляете, как я возмущен случившимся. Это еще мягко сказано. Талантливейшие наши футболисты, которым дан такой шанс в жизни, ведут себя просто по-идиотски, - делился мнением Григорян по поводу ситуации Кокорина и Мамаева через «Российскую газету». - По мне, я бы лишил их всего, что они заработали за карьеру.

Или:

- Рахимов? Почему он ещё не тренирует «Спартак»? Квалификация и навыки его на уровне, да и он бывший игрок клуба. Так какого черта? Потому что он таджик? – выдавал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Так что в «Тамбове» наверняка будет весело. Правда, не факт, что самим болельщикам. Скорее всего, всем тем, кто прямого отношения к Григоряну не имеет.

Ну а если Григорян умудриться не слететь с борьбы за прямой выход за оставшиеся туры, в следующем сезоне нас ждёт новая порция мемов, которая разойдётся на всю Россию. И вместе с ним - ещё один «Енисей», который будет играть в других городах ради кого угодно, только не своих болельщиков.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: официальный сайт ФК «Тамбов»
Теги: Тамбов Григорян Анжи Базелюк СКА-Хабаровск Луч-Энергия
Сегодня, 14:13
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#2  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 14:54)
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Так что найти адекватную причину этого решения пока не получается.

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Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:23)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сочи с Нижним Новгородом выйдут. Стадионы там хорошие есть, города для выезда шикарные)
Главное, чтобы не Томь с ее мучениями.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
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