Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Шинник
Чертаново
Ротор
Краснодар-2
Химки
Спартак-2
Луч
Мордовия
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 32 62
2 Сочи 33 61
3 Томь 32 57
4 Нижний Новгород 32 52
5 Авангард 31 51
6 СКА-Хабаровск 32 51
7 Шинник 32 49
8 Чертаново 32 47
9 Ротор 32 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Спартак-2 32 41
13 Луч 33 40
14 Мордовия 32 39
15 Факел 32 36
16 Балтика 32 36
17 Армавир 32 33
18 Сибирь 32 27
19 Тюмень 32 22(-6)
20 Зенит-2 32 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Сибирь" обыграла "Томь", "Спартак-2" выиграл у "Тюмени"

"Сибирь" победила "Томь" со счетом 1:0.

ФНЛ

33 тур

"Сибирь" – "Томь" 1:0

Гол:: Коржунов, 28

"Сибирь": Киселев, Макаренко, Копаев, Аравин, Полюткин, Галыш, Свежов (Парфинович, 72 (Смирнов, 90+3)), Чеботару, Гладышев, Коржунов (Азаров, 46), Киреенко (Сафронов, 81)

"Томь": Смирнов (Мелихов, 46), Бугаев, Шумских, Пенчиков (Мануйлов, 53), Эдиев, Сасин, Андреев, Шалаев, Калинский (Макурин, 62), Абдулавов (Крапухин, 75), Гасилин

Предупреждения: Эдиев, 31, Пенчиков, 32, Абдулавов, 45, Шумских, 70, Азаров, 70, Макаренко, 84

"Спартак-2" обыграл "Тюмень" со счетом 2:1.

ФНЛ

33 тур

"Тюмень" – "Спартак-2" 1:2

Гол: Милосавлев, 45+3 - Бакаев, 32, Нимели, 37

"Тюмень": Бучнев, Васиев (Докучаев, 83), Бем, Милосавлев (Карпов, 66), Фомин, Леонтьев, Глухов, Маринкович (Шакуро, 46), Гордюшенко (Щербак, 65), Чудин, Рябокобыленко

"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Актисов, Маслов (Лопатин, 79), Петрунин, Воропаев, Рудковский (Полубояринов, 57), Бакаев (Фольмер, 75), Бакалюк, Руденко, Нимели (Володкин, 90+1)

Предупреждения: Маслов, 52, Рябокобыленко, 65, Глухов, 90
Теги: Сибирь Томь Спартак-2 Тюмень
Сегодня, 17:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама