Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|32
|62
|2
|Сочи
|33
|61
|3
|Томь
|32
|57
|4
|Нижний Новгород
|32
|52
|5
|Авангард
|31
|51
|6
|СКА-Хабаровск
|32
|51
|7
|Шинник
|32
|49
|8
|Чертаново
|32
|47
|9
|Ротор
|32
|45
|10
|Краснодар-2
|31
|44
|11
|Химки
|32
|42
|12
|Спартак-2
|32
|41
|13
|Луч
|33
|40
|14
|Мордовия
|32
|39
|15
|Факел
|32
|36
|16
|Балтика
|32
|36
|17
|Армавир
|32
|33
|18
|Сибирь
|32
|27
|19
|Тюмень
|32
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|32
|19
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17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
09:48
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
"Сибирь" обыграла "Томь", "Спартак-2" выиграл у "Тюмени"
"Сибирь" победила "Томь" со счетом 1:0.
ФНЛ
33 тур
"Сибирь" – "Томь" 1:0
Гол:: Коржунов, 28
"Сибирь": Киселев, Макаренко, Копаев, Аравин, Полюткин, Галыш, Свежов (Парфинович, 72 (Смирнов, 90+3)), Чеботару, Гладышев, Коржунов (Азаров, 46), Киреенко (Сафронов, 81)
"Томь": Смирнов (Мелихов, 46), Бугаев, Шумских, Пенчиков (Мануйлов, 53), Эдиев, Сасин, Андреев, Шалаев, Калинский (Макурин, 62), Абдулавов (Крапухин, 75), Гасилин
Предупреждения: Эдиев, 31, Пенчиков, 32, Абдулавов, 45, Шумских, 70, Азаров, 70, Макаренко, 84
"Спартак-2" обыграл "Тюмень" со счетом 2:1.
ФНЛ
33 тур
"Тюмень" – "Спартак-2" 1:2
Гол: Милосавлев, 45+3 - Бакаев, 32, Нимели, 37
"Тюмень": Бучнев, Васиев (Докучаев, 83), Бем, Милосавлев (Карпов, 66), Фомин, Леонтьев, Глухов, Маринкович (Шакуро, 46), Гордюшенко (Щербак, 65), Чудин, Рябокобыленко
"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Актисов, Маслов (Лопатин, 79), Петрунин, Воропаев, Рудковский (Полубояринов, 57), Бакаев (Фольмер, 75), Бакалюк, Руденко, Нимели (Володкин, 90+1)
Предупреждения: Маслов, 52, Рябокобыленко, 65, Глухов, 90
ФНЛ
33 тур
"Сибирь" – "Томь" 1:0
Гол:: Коржунов, 28
"Сибирь": Киселев, Макаренко, Копаев, Аравин, Полюткин, Галыш, Свежов (Парфинович, 72 (Смирнов, 90+3)), Чеботару, Гладышев, Коржунов (Азаров, 46), Киреенко (Сафронов, 81)
"Томь": Смирнов (Мелихов, 46), Бугаев, Шумских, Пенчиков (Мануйлов, 53), Эдиев, Сасин, Андреев, Шалаев, Калинский (Макурин, 62), Абдулавов (Крапухин, 75), Гасилин
Предупреждения: Эдиев, 31, Пенчиков, 32, Абдулавов, 45, Шумских, 70, Азаров, 70, Макаренко, 84
"Спартак-2" обыграл "Тюмень" со счетом 2:1.
ФНЛ
33 тур
"Тюмень" – "Спартак-2" 1:2
Гол: Милосавлев, 45+3 - Бакаев, 32, Нимели, 37
"Тюмень": Бучнев, Васиев (Докучаев, 83), Бем, Милосавлев (Карпов, 66), Фомин, Леонтьев, Глухов, Маринкович (Шакуро, 46), Гордюшенко (Щербак, 65), Чудин, Рябокобыленко
"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Актисов, Маслов (Лопатин, 79), Петрунин, Воропаев, Рудковский (Полубояринов, 57), Бакаев (Фольмер, 75), Бакалюк, Руденко, Нимели (Володкин, 90+1)
Предупреждения: Маслов, 52, Рябокобыленко, 65, Глухов, 90
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