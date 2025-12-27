Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Быстров: таких, как Гонду - пруд пруди

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался о возможном обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
Фото: ФК "Зенит"
"В условиях лимита Дивеев - штучный товар. А таких, как Гонду - пруд пруди. Но мы все увидим на футбольном поле. Если "Зенит" берет Игоря, значит Семак рассчитывает на него. Он - игрок сборной", - сказал Быстров "Спорт-Экспресс".

Игорь Дивеев выступает в составе ЦСКА с начала июля 2019 года. В текущем сезоне защитник провел за "армейцев" 19 матчей и забил 3 гола. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" в конце августа 2024 года. В текущем сезоне на счету нападающего 22 матча, 2 гола и 2 результативные передачи. Трансферная стоимость аргентинского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

