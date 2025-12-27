Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

"Динамо" интересуется белорусским полузащитником - "СЭ"

Егор Молчан может продолжить карьеру в России.
Фото: sport5.by
По информации источника, 17-летний полузащитник молодежной команды минского "Динамо" Егор Молчан привлек интерес московского "Динамо".

Сообщается, что за Молчаном также следят ЦСКА и "Спартак". Отмечается, что в декабре игрок прошел краткосрочную стажировку в испанском "Леванте" и заинтересовал скаутов "Вильярреала" и "РБ Лейпцига".

В этом сезоне юный белорусский хавбек провел 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

