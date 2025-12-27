"Динамо" интересуется белорусским полузащитником - "СЭ"

По информации источника, 17-летний полузащитник молодежной команды минского "Динамо" Егор Молчан привлек интерес московского "Динамо".
Сообщается, что за Молчаном также следят ЦСКА и "Спартак". Отмечается, что в декабре игрок прошел краткосрочную стажировку в испанском "Леванте" и заинтересовал скаутов "Вильярреала" и "РБ Лейпцига".
В этом сезоне юный белорусский хавбек провел 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Егор Молчан может продолжить карьеру в России.
Фото: sport5.by