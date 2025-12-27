"Было желание "Балтики" расстаться со мной, мое - тоже. С тренерским штабом не разговаривал. Мне агент передал, что хотят контракт расторгнуть, я согласился. Честно говоря, я сам хотел уйти, мало играю. Сейчас должен искать новую команду, но это задача агента. Видимо, мое время в этом клубе прошло", - сказал Мохаммад.
Напомним, ранее сегодня, 27 декабря, "Балтика" официально объявила о расторжении контракта с 29-летним защитником Амиром Мохаммадом по обоюдному соглашению сторон.
Мохаммад выступал за калининградскую команду с лета 2024 года, его соглашение с клубом было рассчитано до 2027-го. В нынешнем сезоне уроженец Махачкалы провел за балтийцев 22 минуты в Российской Премьер-Лиге и 286 минут в пяти играх Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: Metaratings
Экс-защитник "Балтики" прокомментировал расторжение контракта с клубом
Защитник Амир Мохаммад объяснил уход из "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"