Как стало известно источнику, врач московского "Динамо" Александр Родионов написал заявление об уходе из клуба.
Сообщается, что это решение стало эхом осени, когда его полномочия были сокращены, а медицинский персонал был признан ответственным за все случаи травматизма.
Родионов работал с бело-голубыми с 2016 года.
"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате, находясь на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 21 очко в 18 сыгранных турах.
Источник: "СЭ"
Главный врач "Динамо" покидает московский клуб - источник
Александр Родионов уходит из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"