Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Главный врач "Динамо" покидает московский клуб - источник

Александр Родионов уходит из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Как стало известно источнику, врач московского "Динамо" Александр Родионов написал заявление об уходе из клуба.

Сообщается, что это решение стало эхом осени, когда его полномочия были сокращены, а медицинский персонал был признан ответственным за все случаи травматизма.

Родионов работал с бело-голубыми с 2016 года.

"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате, находясь на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 21 очко в 18 сыгранных турах.

Источник: "СЭ"

