"Странная сделка, особенно для ЦСКА. Я не очень понимаю армейцев в этом смысле, а "Зенит" можно понять. Им нужен хороший центральный защитник. Не знаю, что будет делать Гонду в ЦСКА. Скажу честно, для меня это странный трансфер", - сказал Канищев.
Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что московский ЦСКА и петербургский "Зенит" обсуждают возможный обмен игроками. В стан сине-бело-голубых может отправиться центральный защитник сборной России Игорь Дивеев, а состав "армейцев" пополнит аргентинский форвард Лусиано Гонду.
Позднее сообщалось, что защитник калининградской "Балтики" Владислав Саусь может также стать частью сделки, так как петербуржцам полагается процент от его продажи.
Источник: "Чемпионат"
"Странная сделка для ЦСКА". Канищев - о возможном обмене Дивеева на Гонду
Бывший российский футболист Александр Канищев прокомментировал возможной обмен защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего "Зенита" Лусиано Гонду.
Фото: ФК "Зенит"