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Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Авангард
Краснодар-2
Химки
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Армавир
Факел
Балтика
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 35 67
2 Тамбов 35 67
3 Томь 35 60
4 Нижний Новгород 35 56
5 СКА-Хабаровск 35 55
6 Чертаново 35 54
7 Шинник 35 53
8 Авангард 34 52
9 Краснодар-2 34 48
10 Химки 35 47
11 Ротор 35 47
12 Спартак-2 35 45
13 Мордовия 35 44
14 Луч 35 41
15 Армавир 35 40
16 Факел 35 39
17 Балтика 35 38
18 Сибирь 35 30
19 Тюмень 35 24(-6)
20 Зенит-2 35 22
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Гендиректор "СКА-Хабаровск": надеемся, что судьба путевок в РПЛ решится в честной борьбе

Генеральный директор ФК "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев прокомментировал информацию об обеспокоенности руководителей сразу нескольких клубов назначением арбитра из Нижнего Новгорода Игорь Низовцев на матч первенства Олимп ФНЛ "Балтика" — "СКА-Хабаровск".

"Действительно, руководство клуба и болельщики обеспокоены этим фактом. Но мы рассчитываем, что исход предстоящего матча и всей турнирной борьбы в ФНЛ и в частности за путевки в РПЛ будет решаться в честной борьбе на футбольном поле. Надеемся на порядочность и профессионализм арбитра", - цитирует Кандалинцева "Газета.ру".
Теги: Кандалинцев СКА-Хабаровск
Сегодня, 08:07
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