Гендиректор "СКА-Хабаровск": надеемся, что судьба путевок в РПЛ решится в честной борьбе

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|35
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|35
|60
|4
|Нижний Новгород
|35
|56
|5
|СКА-Хабаровск
|35
|55
|6
|Чертаново
|35
|54
|7
|Шинник
|35
|53
|8
|Авангард
|34
|52
|9
|Краснодар-2
|34
|48
|10
|Химки
|35
|47
|11
|Ротор
|35
|47
|12
|Спартак-2
|35
|45
|13
|Мордовия
|35
|44
|14
|Луч
|35
|41
|15
|Армавир
|35
|40
|16
|Факел
|35
|39
|17
|Балтика
|35
|38
|18
|Сибирь
|35
|30
|19
|Тюмень
|35
|24(-6)
|20
|Зенит-2
|35
|22
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Генеральный директор ФК "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев прокомментировал информацию об обеспокоенности руководителей сразу нескольких клубов назначением арбитра из Нижнего Новгорода Игорь Низовцев на матч первенства Олимп ФНЛ "Балтика" — "СКА-Хабаровск".
"Действительно, руководство клуба и болельщики обеспокоены этим фактом. Но мы рассчитываем, что исход предстоящего матча и всей турнирной борьбы в ФНЛ и в частности за путевки в РПЛ будет решаться в честной борьбе на футбольном поле. Надеемся на порядочность и профессионализм арбитра", - цитирует Кандалинцева "Газета.ру".
"Действительно, руководство клуба и болельщики обеспокоены этим фактом. Но мы рассчитываем, что исход предстоящего матча и всей турнирной борьбы в ФНЛ и в частности за путевки в РПЛ будет решаться в честной борьбе на футбольном поле. Надеемся на порядочность и профессионализм арбитра", - цитирует Кандалинцева "Газета.ру".
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