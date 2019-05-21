Суд обязал "Тосно" выплатить Мухаметшину 4,5 миллиона рублей
"Тосно" должен своему бывшему футболисту Рустему Мухаметшину, который сейчас выступает за "Мордовию", 4,5 миллиона рублей. Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в в ответ на заявление игрока.
"В ответ на ходатайство Мухаметшина Рустема Наилевича... включить требование в реестр требований кредиторов", - цитируют постановление суда "РИА Новости".
До этого Мухаметшин просил признать долг "Тосно" перед ним в размере 4,581 миллиона рублей.
Напомним, "Тосно" прекратил существование. Ранее суд признал клуб банкротом.
"В ответ на ходатайство Мухаметшина Рустема Наилевича... включить требование в реестр требований кредиторов", - цитируют постановление суда "РИА Новости".
До этого Мухаметшин просил признать долг "Тосно" перед ним в размере 4,581 миллиона рублей.
Напомним, "Тосно" прекратил существование. Ранее суд признал клуб банкротом.