Суд обязал "Тосно" выплатить Мухаметшину 4,5 миллиона рублей

"Тосно" должен своему бывшему футболисту Рустему Мухаметшину, который сейчас выступает за "Мордовию", 4,5 миллиона рублей. Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в в ответ на заявление игрока.

"В ответ на ходатайство Мухаметшина Рустема Наилевича... включить требование в реестр требований кредиторов", - цитируют постановление суда "РИА Новости".

До этого Мухаметшин просил признать долг "Тосно" перед ним в размере 4,581 миллиона рублей.

Напомним, "Тосно" прекратил существование. Ранее суд признал клуб банкротом.
Теги: Мухаметшин Тосно
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