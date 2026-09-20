Сафонов получил одну из худших оценок в "ПСЖ"

Матвей Сафонов оказался среди игроков "ПСЖ" с самой низкой оценкой за победный матч пятого тура Лиги 1 против "Марселя".

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Парижане выиграли на выезде со счётом 2:1. Российский голкипер отыграл встречу полностью и получил от SofaScore 6,4 балла. Такой же показатель среди футболистов стартового состава "ПСЖ" оказался у Уоррена Заира-Эмери. Ниже оценили только Магнеса Аклиуша - 6,1, однако новичок появился на поле лишь по ходу второго тайма.



Сафонов пропустил единственный мяч на 72-й минуте после удара Эйнджела Гомеса.