Судейский комитет Ла Лиги признал две ошибки арбитра в матче "Атлетико" - "Реал"

Встреча седьмого тура завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Как сообщает AS, одним из неверных решений комитет назвал отсутствие удаления у Ли Кан Ина. Форвард "Атлетико" наступил на ногу Федерико Вальверде, и в CTA считают, что за этот фол следовало показать прямую красную карточку. Эпизод был назван одной из наиболее серьёзных ошибок встречи.
Кроме того, комитет указал на неправильное решение в моменте с Кристианом Ромеро, наступившим на ногу Джуду Беллингему. При этом красную карточку защитника "Реала" Дина Хёйсена в начале второго тайма CTA признал обоснованной.