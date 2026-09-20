Судейский комитет Ла Лиги признал две ошибки арбитра в матче "Атлетико" - "Реал"

Технический комитет арбитров Ла Лиги признал две ошибки судейской бригады в мадридском дерби между "Атлетико" и "Реалом".
Фото: Getty Images
Встреча седьмого тура завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Как сообщает AS, одним из неверных решений комитет назвал отсутствие удаления у Ли Кан Ина. Форвард "Атлетико" наступил на ногу Федерико Вальверде, и в CTA считают, что за этот фол следовало показать прямую красную карточку. Эпизод был назван одной из наиболее серьёзных ошибок встречи.

Кроме того, комитет указал на неправильное решение в моменте с Кристианом Ромеро, наступившим на ногу Джуду Беллингему. При этом красную карточку защитника "Реала" Дина Хёйсена в начале второго тайма CTA признал обоснованной.

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