"Тоттенхэм" впервые с 2008 года опустился на последнее место в АПЛ

Впервые за 18 лет "Тоттенхэм" оказался на последнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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После пяти туров лондонский клуб имеет в активе только два очка.



На дно таблицы "шпоры" опустились после домашнего поражения от "Астон Виллы" со счётом 2:3. При этом именно в этой встрече "Тоттенхэм" забил свои первые мячи в нынешнем чемпионате. "Фулхэм", ранее занимавший 20-ю строчку, сыграл 1:1 с "Манчестер Юнайтед" и также набрал два балла, но обошёл соседей по дополнительным показателям.



В последний раз "Тоттенхэм" находился на последней позиции в АПЛ в 2008 году. Следующий матч команда проведёт 10 октября против "Манчестер Юнайтед".