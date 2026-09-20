"Это позволяет им продолжать дурить футбол". Мостовой высказался о Тедеско и Абаскале

- Абаскаля, Тедеско и таких же "тренеров" прост - чесать и зализывать. Это позволяет им продолжать дурить футбол. Хорошо, что люди начинают потихоньку осознавать, с кем имеют дело. Но такие персонажи всегда были и будут, в нашем футболе их полно, - передаёт слова Мостового "РБ Спорт".
Тедеско возглавил "Болонью" летом 2026 года, однако 16 сентября был уволен после трёх месяцев работы. Команда начала чемпионат Италии с трёх поражений и одной ничьей. Абаскаль тренировал "Спартак" с 2022 по 2024 год и завоевал с клубом бронзу РПЛ в сезоне-2022/2023. Последним местом его работы был "Атлетико Сан-Луис".