"Это позволяет им продолжать дурить футбол". Мостовой высказался о Тедеско и Абаскале

Александр Мостовой высказался о Доменико Тедеско и Гильермо Абаскале, ранее работавших в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
Бывший футболист сборной России объяснил, за счёт чего, по его мнению, специалисты продолжают получать работу в футболе.

- Абаскаля, Тедеско и таких же "тренеров" прост - чесать и зализывать. Это позволяет им продолжать дурить футбол. Хорошо, что люди начинают потихоньку осознавать, с кем имеют дело. Но такие персонажи всегда были и будут, в нашем футболе их полно, - передаёт слова Мостового "РБ Спорт".

Тедеско возглавил "Болонью" летом 2026 года, однако 16 сентября был уволен после трёх месяцев работы. Команда начала чемпионат Италии с трёх поражений и одной ничьей. Абаскаль тренировал "Спартак" с 2022 по 2024 год и завоевал с клубом бронзу РПЛ в сезоне-2022/2023. Последним местом его работы был "Атлетико Сан-Луис".

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