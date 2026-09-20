"Первый раз такое вижу". Радимова удивила команда Черчесова

Владислав Радимов назвал дисциплину главным недостатком "Ахмата" на старте нынешнего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
При этом бывший полузащитник "Зенита" положительно оценил качество футбола грозненской команды. Эксперта удивляет количество разных ошибок в команде Станислава Черчесова, несмотря на хорошую организацию игры в атаке.

- Дисциплины "Ахмату" не хватает. А чтобы в команде Черчесова были проблемы с дисциплиной, я вот как-то первый раз такое вижу. Тем более, на такой длительной дистанции: то удаление, то стандарты, то какие-то ляпы. С "Локомотивом" - пас поперёк, с Самарой - Олейникову дали убежать. С "Краснодаром" на выезде в пустые ворота не забивает Мелкадзе.

При том, что они сами-то забивают, создают моментов много, атакующая игра поставлена хорошо. Вот здесь удивляет только одно: дисциплина, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".

За девять туров "Ахмат" набрал 10 очков. В турнирной таблице РПЛ грозненцы располагаются на 10-й строчке.

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