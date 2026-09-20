Головин может перейти в топ-клуб из Саудовской Аравии этой зимой

"У Александра Головина действительно есть предложение от клуба из Саудовской Аравии. Это топовый клуб по саудовским меркам. Другие мы бы даже не рассматривали.Что касается возможного развития событий в этом направлении, пока рано о чем-то говорить. Трансферное окно уже закрыто", - сказал Клюев Sport24.
Александр Головин выступает в составе французского "Монако" с лета 2018 года. В текущем сезоне за клуб хавбек провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Ранее Андрей Аршавин заявил, что у футболиста есть предложение из Саудовской Аравии.