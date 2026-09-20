Головин может перейти в топ-клуб из Саудовской Аравии этой зимой

Агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока "Монако" Александра Головина, сообщил о наличии предложения от саудовского топ-клуба.

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"У Александра Головина действительно есть предложение от клуба из Саудовской Аравии. Это топовый клуб по саудовским меркам. Другие мы бы даже не рассматривали.