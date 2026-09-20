Головин может перейти в топ-клуб из Саудовской Аравии этой зимой

Агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока "Монако" Александра Головина, сообщил о наличии предложения от саудовского топ-клуба.
Фото: Getty Images
Александр Клюев не исключил, что российский полузащитник может перейти в саудовский клуб.

"У Александра Головина действительно есть предложение от клуба из Саудовской Аравии. Это топовый клуб по саудовским меркам. Другие мы бы даже не рассматривали.
Что касается возможного развития событий в этом направлении, пока рано о чем-то говорить. Трансферное окно уже закрыто", - сказал Клюев Sport24.

Александр Головин выступает в составе французского "Монако" с лета 2018 года. В текущем сезоне за клуб хавбек провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что у футболиста есть предложение из Саудовской Аравии.

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