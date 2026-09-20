Первый тренер Сауся: Влад не играет из-за Карседо, он этого не заслуживает

"Мне жаль, что у Влада не складывается карьера в "Спартаке" - всё из-за Карседо. Именно он по каким-то причинам не ставит его в состав.Хотя он точно не хуже того же Денисова. Я говорил Владу, что ему не стоит переходить в "Спартак". Но уже что об этом говорить. Очень надеюсь, что у него будут шансы проявить себя. Он заслуживает играть в каждом матче", - сказал Воронков.
Саусь перебрался в "Спартак" из "Балтики" минувшей зимой за 3,8 млн евро. В нынешнем сезоне чемпионата защитник получает мало игрового времени: он принял участие только в одном матче РПЛ, проведя на поле 13 минут.