Первый тренер Сауся: Влад не играет из-за Карседо, он этого не заслуживает

Первый тренер Владислава Сауся Александр Воронков высказался в беседе с Rusfootball.info об игре своего воспитанника за "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Мне жаль, что у Влада не складывается карьера в "Спартаке" - всё из-за Карседо. Именно он по каким-то причинам не ставит его в состав.
Хотя он точно не хуже того же Денисова. Я говорил Владу, что ему не стоит переходить в "Спартак". Но уже что об этом говорить. Очень надеюсь, что у него будут шансы проявить себя. Он заслуживает играть в каждом матче", - сказал Воронков.

Саусь перебрался в "Спартак" из "Балтики" минувшей зимой за 3,8 млн евро. В нынешнем сезоне чемпионата защитник получает мало игрового времени: он принял участие только в одном матче РПЛ, проведя на поле 13 минут.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится