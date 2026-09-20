Луис Энрике объяснил замену Кварацхелии: потому что я тренер

Луис Энрике прокомментировал замену Хвичи Кварацхелии во встрече пятого тура чемпионата Франции с "Марселем".

Фото: Getty Images

- Почему заменил? Потому что я тренер. Нет ли с ним проблем? Я тренер, - сказал Энрике в эфире Okko.

"ПСЖ" выиграл матч со счётом 2:1. Главный тренер парижан не стал подробно объяснять своё решение и на вопросы о причинах замены.Кварацхелия появился на поле с первых минут и был заменён на 59-й минуте. Результативными действиями нападающий не отметился.