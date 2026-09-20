По информации источника, "Родина" предложила Карлу Токо-Экамби зарплату около 800 тысяч евро в год. В свою очередь футболист запросил порядка 2 млн евро в год. Руководство московского клуба не было готово удовлетворить эти требования и завершило переговоры.
Последним клубом Карла Токо-Экамби является "Аль-Араби Доха". На счету форварда 22 матча, 7 голов и 1 результативная передача во всех турнирах. Трансферная стоимость 34-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро. На данный момент он находится в статусе свободного агента.
Источник: Sport24
Московский клуб вел переговоры с экс-футболистом "Лиона" - источник
Московский клуб из РПЛ мог подписать бывшего футболиста "Лиона" и "Вильярреала".
Фото: ФК "Лион"