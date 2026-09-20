Парижане победили со счётом 2:1, а российский голкипер Матвей Сафонов провёл встречу с первых минут. Все три мяча были забиты во втором тайме. На 66-й минуте Ферран Торрес вывел гостей вперёд, но вскоре Эйнджел Гомес восстановил равенство. Ответ "ПСЖ" последовал через три минуты - Маркиньос забил победный мяч.
В концовке хозяева остались в меньшинстве после удаления Тимоти Веа на 77-й минуте.
"ПСЖ" с Сафоновым обыграл "Марсель"
"ПСЖ" добился победы над "Марселем" в матче пятого тура чемпионата Франции.
Фото: Getty Images