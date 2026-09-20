"ПСЖ" с Сафоновым обыграл "Марсель"

"ПСЖ" добился победы над "Марселем" в матче пятого тура чемпионата Франции.
Фото: Getty Images
Парижане победили со счётом 2:1, а российский голкипер Матвей Сафонов провёл встречу с первых минут. Все три мяча были забиты во втором тайме. На 66-й минуте Ферран Торрес вывел гостей вперёд, но вскоре Эйнджел Гомес восстановил равенство. Ответ "ПСЖ" последовал через три минуты - Маркиньос забил победный мяч.

В концовке хозяева остались в меньшинстве после удаления Тимоти Веа на 77-й минуте.

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