Стало известно, сколько "Спартак" предлагал "Монако" за Головина - источник

По информации Foot Sur 7, московский клуб предложил за российского футболиста 19 миллионов евро, однако монегасков эта сумма не устроила.
Французская сторона рассчитывала получить за Головина от 25 до 30 миллионов евро с учётом бонусов и процента от последующей перепродажи. Кроме того, потенциальный трансфер осложнило отсутствие окончательной договорённости с игроком по зарплате и другим условиям личного контракта.
Интерес к Головину при этом сохраняют "Спартак" и "Зенит". Среди других претендентов называются саудовские "Аль-Ахли" и "Неом".