Лебеденко и Рязанцев перешли в "Торпедо"

"Торпедо" объявил о переходе двух футболистов. Команду пополнили Игорь Лебеденко и Александр Рязанцев.Контракт с 32-летним Рязанцевым рассчитан на 1 год. Контракт с 36-летним Лебеденко также рассчитан на 1 год.Московское "Торпедо" по итогам сезона-2018/19 вышло в ФНЛ.