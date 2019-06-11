Лебеденко и Рязанцев перешли в "Торпедо"

"Торпедо" объявил о переходе двух футболистов. Команду пополнили Игорь Лебеденко и Александр Рязанцев.

Контракт с 32-летним Рязанцевым рассчитан на 1 год. Контракт с 36-летним Лебеденко также рассчитан на 1 год.

Московское "Торпедо" по итогам сезона-2018/19 вышло в ФНЛ.

ФК "Торпедо"
Теги: Лебеденко Рязанцев Торпедо
Вчера, 23:12
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