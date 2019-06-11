Лебеденко и Рязанцев перешли в "Торпедо"
"Торпедо" объявил о переходе двух футболистов. Команду пополнили Игорь Лебеденко и Александр Рязанцев.
Контракт с 32-летним Рязанцевым рассчитан на 1 год. Контракт с 36-летним Лебеденко также рассчитан на 1 год.
Московское "Торпедо" по итогам сезона-2018/19 вышло в ФНЛ.
ФК "Торпедо"
Контракт с 32-летним Рязанцевым рассчитан на 1 год. Контракт с 36-летним Лебеденко также рассчитан на 1 год.
Московское "Торпедо" по итогам сезона-2018/19 вышло в ФНЛ.
ФК "Торпедо"