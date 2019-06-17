Гендиректор "Сибири": история клуба закончена, о долгах говорить не хотели бы

Генеральный директор "Сибири" Константин Кричевский рассказал, что история новосибирской команды завершена, а новый клуб, который создаётся в городе, не имеет ничего общего с "Сибирью".

"В Новосибирске создан новый футбольный клуб, история "Сибири" закончена. Клуб больше не будет существовать. Руководство у команды будет новое, и наш клуб не будет иметь к нему никакого отношения. Что касается долгов перед футболистами, персоналом и стадионом, то на данный момент мы не хотели бы говорить об этом", - цитирует Кричевского "Чемпионат.сом".
Теги: Сибирь
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