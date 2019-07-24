"Шинник" не смог переиграть "Армавир"

ФНЛ
4 тур
4 тур
Голы: Зинков, 32 - Калмыков, 24.
Нереализованный пенальти: Мирошниченко, 58 (вратарь).
Нереализованный пенальти: Мирошниченко, 58 (вратарь).
"Шинник": Яшин, Первушин, Цховребов, Щербаков, Олейников (Эктов, 46), Дроздов, Кожемякин, Зинков (Алейников, 62), Визнович, Низамутдинов (Самойлов, 82), Самодин (Пугин, 53).
"Армавир": Руденок, Тен, Пономарев (Кутин, 79), Хайруллов, Мирошниченко, Безлихотнов (Концедалов, 70), Поляков, Замалиев, Рзаев (Иванченко, 66), Гурфов, Калмыков (Падерин, 85).
Предупреждения: Визнович, 16, Хайруллов, 67.
Удаления: Визнович, 50, Хайруллов, 68.