"Шинник" не смог переиграть "Армавир"

Находившийся в числе лидеров ФНЛ "Шинник" потерял очки в домашней встрече с "Армавиром", упустив вперёд "Химки". Встреча 4 тура "Шинник" - "Армавик" завершилась боевой ничьей со счётом 1 - 1
ФНЛ

4 тур


Голы: Зинков, 32 - Калмыков, 24.
Нереализованный пенальти: Мирошниченко, 58 (вратарь).


"Шинник": Яшин, Первушин, Цховребов, Щербаков, Олейников (Эктов, 46), Дроздов, Кожемякин, Зинков (Алейников, 62), Визнович, Низамутдинов (Самойлов, 82), Самодин (Пугин, 53).

"Армавир": Руденок, Тен, Пономарев (Кутин, 79), Хайруллов, Мирошниченко, Безлихотнов (Концедалов, 70), Поляков, Замалиев, Рзаев (Иванченко, 66), Гурфов, Калмыков (Падерин, 85).

Предупреждения: Визнович, 16, Хайруллов, 67.
Удаления: Визнович, 50, Хайруллов, 68.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Шинник Армавир
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