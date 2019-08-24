"СКА-Хабаровск" победил "Армавир" со счетом 3:0 в домашнем матче ФНЛ

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск" принимал на своем поле "Армавир". Встреча прошла в пользу хозяев со счетом 3:0 на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске.

Счет открыл на 50-ой минуте матча полузащитник "СКА-Хабаровска" Адлан Кацаев. Через 7 минут этот же игрок удвоил преимущество своей команды поразив ворота своего соперника во второй раз. На 79-й минуте вингер Владислав Камилов забил последний гол в этой встрече. Таким образом, "Армавир" остановил беспроигрышную серию в ФНЛ, которая длилась в течении 3 матчей.