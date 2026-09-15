Назван главный претендент на "Золотой мяч": Ямаль - второй, Месси - третий

Гарри Кейн возглавил обновлённый рейтинг претендентов на "Золотой мяч" 2026 года, составленный порталом Goal.

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Нападающий "Баварии" располагается выше Ламина Ямаля и Лионеля Месси. Испанский футболист занимает вторую строчку, а восьмикратный обладатель награды Месси находится на третьей позиции. Следом идут Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.



Шестое место Goal отдал Родри. Хвича Кварацхелия расположился седьмым, Усман Дембеле - восьмым, Эрлинг Холанд - девятым. Замыкает десятку Пау Кубарси.



Имя обладателя "Золотого мяча" станет известно 26 октября.