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Радимов - об игроке "Спартака": просто не успел "привезти" в матче с "Ростовом"

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов проанализировал сухую победу "Спартака" в матче РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
Владислав Радимов считает, что перевод Жедсона Фернандеша в полузащиту положительно сказался на игре "Спартака" в матче с "Ростовом".

"Перевод Жедсона из защиты в центр поля абсолютно никак отрицательно не сказался на игре "Спартака" в обороне. И больше того, как-то надёжнее выглядела оборона на этом фланге в лице Денисова. Да, не столько он помогал в атаке, но был надёжнее в обороне.

Ну и Ву вышел только на замену, за это время не успел просто "привезти", - сказал Радимов "РБ Спорту".

В воскресенье, 13 сентября, состоялся матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Ростовом". Подопечные Хуана Карлоса Карседо всухую разгромили гостей со счетом 3:0.

Защитник красно-белых Кристофер Ву вышел на поле на 75-й минуте встречи, результативными действиями не отличился.

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