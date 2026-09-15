Радимов - об игроке "Спартака": просто не успел "привезти" в матче с "Ростовом"

"Перевод Жедсона из защиты в центр поля абсолютно никак отрицательно не сказался на игре "Спартака" в обороне. И больше того, как-то надёжнее выглядела оборона на этом фланге в лице Денисова. Да, не столько он помогал в атаке, но был надёжнее в обороне.
Ну и Ву вышел только на замену, за это время не успел просто "привезти", - сказал Радимов "РБ Спорту".
В воскресенье, 13 сентября, состоялся матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Ростовом". Подопечные Хуана Карлоса Карседо всухую разгромили гостей со счетом 3:0.
Защитник красно-белых Кристофер Ву вышел на поле на 75-й минуте встречи, результативными действиями не отличился.