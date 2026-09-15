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"Краснодар" может попытаться подписать Самородова зимой - источник

"Краснодар" может включиться в борьбу за полузащитника "Ахмата" Максима Самородова во время зимнего трансферного окна.
Фото: ФК "Ахмат"
Ранее футболист мог оказаться в "Спартаке". Московский клуб был близок к заключению сделки, однако перед закрытием трансферного окна отказался от перехода после медицинского обследования.

Контракт Самородова с "Ахматом" действует до конца июня 2028 года. В текущем розыгрыше РПЛ вингер принял участие в семи встречах. На его счету одна результативная передача. Рыночная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

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