"Реал" вырвал победу над "Эльче" в матче с пятью голами

"Реал" одержал пятую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Фото: Getty Images

В шестом туре мадридцы на выезде обыграли "Эльче" со счётом 3:2. К 33-й минуте гости вели в два мяча. Сначала Матиас Дитуро отправил мяч в собственные ворота, а затем отличился Килиан Мбаппе. Во втором тайме "Эльче" сумел отыграться благодаря голам Абьеля Осорио и Фера Ниньо.



Развязка наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Карлос Эспи после передачи Мбаппе принёс мадридскому клубу победу.



По итогам шести встреч "Реал" набрал 15 очков и занимает второе место в таблице Ла Лиги. В активе "Эльче" два балла - команда располагается на последней, 20-й строчке.

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Реал