Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский прокомментировал домашнюю победу над "Армавиром" (3:0) в 10-м туре первенства ФНЛ.
- Я ребят в раздевалке поблагодарил за хороший качественный футбол. Да, в первом тайме начали неплохо, потом подстроились под скорости соперника. В перерыве сказал, чтобы добавили агрессии, темпа. Надо было забить первый гол, чтобы команда раскрепостилась - забили. Хорошая получилась игра и результат. Я удовлетворён, если коротко.
- Первая крупная победа за последний год. Даже чуть больше. И снова над "Армавиром". Была какая-то особая подоплёка после прошлогодней истории?
- Нет, абсолютно рядовой домашний матч. Нам нужны очки, а ребятам спасибо за такую убедительную победу.
- Сегодня игра шла порой очень жёстко. Или нам показалось?
- Нет, всё в пределах правил. Да, были жёлтые карточки, но такой агрессии, чтобы убить соперника, не было.
- Травма Кацаева перед заменой – что-то серьезное?
- Завтра врачи посмотрят. По горячим следам ничего не могу сказать.
- Вы решили не рисковать, заменив его?
- К тому моменту он уже попросил замену.
ФНЛ
Главный тренер "СКА-Хабаровск": хорошая получилась игра и результат
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