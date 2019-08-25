Главный тренер "СКА-Хабаровск": хорошая получилась игра и результат

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский прокомментировал домашнюю победу над "Армавиром" (3:0) в 10-м туре первенства ФНЛ.- Я ребят в раздевалке поблагодарил за хороший качественный футбол. Да, в первом тайме начали неплохо, потом подстроились под скорости соперника. В перерыве сказал, чтобы добавили агрессии, темпа. Надо было забить первый гол, чтобы команда раскрепостилась - забили. Хорошая получилась игра и результат. Я удовлетворён, если коротко.- Нет, абсолютно рядовой домашний матч. Нам нужны очки, а ребятам спасибо за такую убедительную победу.- Нет, всё в пределах правил. Да, были жёлтые карточки, но такой агрессии, чтобы убить соперника, не было.- Завтра врачи посмотрят. По горячим следам ничего не могу сказать.- К тому моменту он уже попросил замену.