Главный тренер хабаровского СКА: мы сегодня были сильнее – нам повезло больше

Главный тренер хабаровского СКА Алексей Поддубский прокомментировал победу над "Лучом" (2:0) в матче 11-го тура ФНЛ.- Победили, добыли три очка, ребята отдали очень много сил. В первом тайме отдали сопернику инициативу, во втором прибавили, что и вылилось в голы.- Это вы так говорите, а другие говорят наоборот, что хуже. Спасибо. Но у нас на первый тайм сегодня была конкретная задача: сыграть строго в обороне. В перерыве сказал команде, чтобы больше времени находились в атаке. Ребята успокоились, появился контроль мяча. В первом тайме такого, к сожалению, не было. Сыграли на «ноль» - это приятно.- Везёт сильнейшим. Мы сегодня были сильнее – нам повезло больше.