"Ротор" пополнился полузащитником "Сочи" Евгением Песеговым

Полузащитник Евгений Песегов покинул "Сочи" и перебрался в "Ротор". Игрок подписал двухлетний контракт и будет выступать за волжан под 17-м номером.

Фото: ФК Сочи

Уроженец Красноярска начал заниматься футболом в родном городе. В 2003 году перешел в Академию футбола имени Юрия Коноплева. В 2006-2007 годах играл в ПФЛ за "Крылья Советов-СОК", а в 2008 году провел сезон "Тольятти". А год спустя уже перешел в "Крылья Советов". Затем выступал за "Нижний Новгород", "Волгарь-Газпром", "Газовик", "Сызрань-2003", "Химки", "Тюмень", "Зенит" из Пензы, "Локомотив" из Лисок и питерское "Динамо".В 2017 году стал победителем первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (зона "Запад") в составе "Динамо-СПб". В составе студенческой сборной России участвовал во Всемирной Универсиаде 2011 года в Шэньчжэне, где россияне стали четвертыми.Прошлый сезон новобранец волжан провел в "Сочи". Сыграл в 34 матчах и забил 10 голов. По итогам прошлого сезона был признан лучшим полузащитником ФНЛ.