Пресс-служба "Анжи" прокомментировала информацию о задержании бывшего вице-президента клуба Махи Идрисова.
"Официально уведомляем, что некий Махи не имел и не имеет никакого отношения к структурам футбольного клуба "Анжи" и к футболу Дагестана", - цитирует пресс-службу "Анжи" "Чемпионат".
Ранее сообщалось, в ходе обысков в доме Идрисова в пригороде Махачкалы правоохранители нашли денежные средства и большое количество оружия. По неофициальной информации, фирма, связанная с Махи, разводила нефть высокого качества перед перепродажей.
В "Анжи" опровергли связь с задержанным Идрисовым, у которого нашли оружие
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