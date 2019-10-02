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Назначены бригады арбитров на матчи 16-го тура ФНЛ

Назначены бригады арбитров, инспекторы и делегаты на матчи 16-го тура Олимп – Первенства ФНЛ, которые состоятся 5 октября, сообщает официальный сайт лиги.

5 октября

Нижний Новгород – Енисей: Лаша Верулидзе (Владикавказ) - Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Образко (Ставрополь); инспектор - Михаил Веселовский (Владимирская область); делегат - Филипп Яковлев (Москва).

Торпедо – Шинник: Кирилл Левников (Санкт-Петербург) - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Дмитрий Семенов (Петрозаводск); инспектор - Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат - Александр Старцев (Москва).

Луч – Авангард: Сергей Чебан (Москва) - Александр Приходько (Москва), Юрий Ярушкин (Вологда); инспектор - Сергей Талагаев (Мытищи); делегат - Вадим Ильин (Москва).

Мордовия – Ротор: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) - Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Гамеев (Протвино); делегат - Андрей Губарьков (Москва).

СКА Хабаровск – Химки: Анатолий Жабченко (Краснодар)- Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону), Рустам Равилов (Саранск); инспектор - Сергей Барабаш (Ставрополь); делегат - Яков Брегман (Москва).

Балтика – Краснодар-2: Евгений Кукуляк (Калуга) - Александр Богданов (Верея) Игорь Князев (Курск); инспектор - Дмитрий Попов (Москва); делегат - Сергей Змиевский (Москва).

Факел – Томь: Максим Матюнин (Москва) - Николай Еремин (Москва), Александр Филимонов (Орехово-Зуево); инспектор - Валерий Шавейко (Москва); делегат - Дмитрий Карабин (Москва).

Чайка – Нефтехимик: Антон Фролов (Москва) - Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Каюмов (Москва); инспектор - Игорь Писанко (Новосибирск); делегат - Юрий Кузнецов (Москва).

Чертаново - Спартак-2: Алексей Амелин (Тула) - Антон Кобзев (Москва), Хамид Талаев (Грозный); инспектор - Юрий Куница (Краснодар); делегат - Максим Шаров (Санкт-Петербург).

Армавир – Текстильщик: Артем Любимов (Санкт-Петербург) - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Сергей Каруненко (Воронеж); инспектор - Сергей Рощин (Кисловодск); делегат - Сергей Гуторенко (Московская область).


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Теги: ФНЛ
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