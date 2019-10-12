» » Баскаков: не наиграли на победу – идём от тура к туру и смотрим дальше

Баскаков: не наиграли на победу – идём от тура к туру и смотрим дальше

Главный тренер "Томи" Василий Баскаков прокомментировал ничью в матче против "Балтики" (0:0) в 17-м туре ФНЛ.

"Как и ожидалось, была сложная игра. "Балтика" - команда с хорошей организацией игры и в обороне тоже играет достаточно плотно. Они очень компактно оборонялись, поэтому было очень непросто найти свободные зоны, через которые можно было бы создать голевые моменты. Тем не менее, подходы были, и, если бы были чуть более расторопные, то могли бы и забивать. Молодцы, что старались, проявляли характер. Во втором тайме чуть-чуть просели и в концовке нас немного поддавили в штрафной. Пришлось попробовать Шумских, думаю, на следующей неделе он вернётся в строй. В целом, конечно, не наиграли на победу – идём от тура к туру и смотрим дальше", - цитирует Баскакова официальный сайт ФНЛ.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Баскаков Томь Балтика
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Видаль: если тренер "Барселоны" скажет мне уйти, я это сделаю
Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле Новосельцева и Кейру 8
Шустиков: матч со "Спартаком-2" прошел в семейной обстановке
Раньери возглавил "Сампдорию" 1
Тедеско решил контрактные проблемы с "Шальке" и завтра вернётся в Москву 6
Баскаков: не наиграли на победу – идём от тура к туру и смотрим дальше
Президент "Торпедо": было нервно, но я сегодня очень рада, нет слов
Агент Карпа: на нас никто из "Зенита" не выходил
Агент: Луческу согласился возглавить "Динамо" 11
Шустиков - о поломке автобуса: сел за руль одного авто, машина была полная 1
Эдегор: в "Реале" было много негативного внимания
Грузия и Ирландия не забили голов
"Торпедо" рассматривает варианты проведения матчей в Москве и Химках
Ю. Газзаев: нам мало ничейного результата
Манчини: сборная Италии стремится выиграть чемпионат Европы 2020
"Химки" с крупным счетом обыграли "Мордовию"
"Нижний Новгород" проиграл "Ротору"
Норманн: если попадем в еврокубки, не будет смысла покидать "Ростов" 1
Карп попал в сферу интересов "Зенита" 21
Кепа рассказал, что хотел бы вернуться в "Атлетик"
Бакаев: сделаю все, чтобы быть круче Миранчуков и любого футболиста 8
Норманн: Карпин много значит для меня. Просто слушаю его, закрываю рот и работаю 1
РПЛ — об Азмуне и Оздоеве: они реально похожи 9
Черчесов вспомнил матч против сборной Кипра в 1997 году 1
Колобков: заявка Казани на Суперкубок УЕФА поддержана 2
"Енисей" дома сыграл вничью с "Армавиром"
"Торпедо" добиралось на матч со "Спартаком-2" на такси из-за поломки автобуса 1
Черчесов оценил уровень российского футбола 1
Кононов ушёл почти две недели назад, а у «Спартака» всё ещё нет тренера. Клуб теряет драгоценное время 25
СКА подпишет спонсорский контракт с "Ростех", Баста станет руководителем клуба 3
Все новости