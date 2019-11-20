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Асхабадзе объяснил назначение Бесчастных главным тренером "Факела"

Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе дал интервью, в котором объяснил назначение Владимира Бесчастных на пост главного тренера воронежской команды. 45-летний тренер возглавил "Факел" в середине октября, сменив Сергея Оборина. Под его руководством команда провела в ФНЛ 7 матчей, в которых одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

"Почему, когда решились на смену главного тренера, вы обратились к услугам именно Владимира Бесчастных? Есть же специалисты, которых считают именно спасателями, — Сергей Павлов, Валерий Петраков", — спросили у генерального директора "Факела" в интервью РИА "Воронеж".

"Вы хотите команду на долгосрочную перспективу или мыслите сиюминутными результатами? — уточнил Асхабадзе. — И вы уверены, что названные вами специалисты пошли бы в клуб без финансовых гарантий, но с долгами и без инфраструктуры? А про Бесчастных я знаю побольше, чем те, кто критикует его назначение. Дмитрий Парфенов звал его к себе в "Урал" не просто так. В армавирском "Торпедо" несколько лет назад Бесчастных работал с Карпиным — и я знаю, какую большую работу он там провел, я говорил с Валерием Георгиевичем. Кроме того, скажите — тренеры сразу становятся опытными и маститыми? Нет, все с чего-то начинают. Считаю, что, пройдя "Армавир" и "Тосно", Бесчастных готов к самостоятельной работе. И он готов терпеть и решать все те проблемы, которые есть у "Факела". Потому что чувствует, что это его шанс. Хотя участь тренера такова, что в его карьере может случиться что угодно".

"Факел" занимает в турнирной таблице ФНЛ 19-е место из 20 возможных, набрав 16 очков в 24 матчах.


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Теги: Асхабадзе Бесчастных Факел ФНЛ
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